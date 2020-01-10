Правительство хочет штрафовать организации за завышение стоимости услуг ЖКХ

Правительство России предлагает штрафовать ресурсоснабжающие организации за превышение стоимости услуг ЖКХ. Данный законопроект планируется внести на рассмотрение Госдумы в сентябре 2020 года.

Законопроект поручено подготовить Минстрою, после чего в марте текущего года его документ представят в кабмин. Затем, согласно плану деятельности правительства, законопроект внесут в Госдуму, пишут 9 января «Известия».

На сегодняшний день в Жилищном кодексе не установлено отдельной строчки штрафов для ресурсоснабжающих организаций. В Минстрое не смогли уточнить, в каком размере планируется взимать штраф.

Ранее сообщалось, что плата за коммунальные услуги увеличится в России с 2020 года. Рост начнется с июня и составит в среднем 4 процента.

«Фонтанка» рассказывала о тарифных планах Смольного на 2020 год. В целом стоимость «коммуналки» увеличится во втором полугодии не более чем на 3,5%. Ранее федеральное правительство установило для Петербурга планку в 3,8%.



