Глава МИД Украины: договорились с ФРГ о сотрудничестве в расследовании авиакатастрофы в Иране

Официальный Киев и власти ФРГ договорились о взаимодействии для расследования обстоятельств катастрофы украинского самолета в Иране. Об этом после разговора с германским коллегой Хайко Маасом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Twitter.

"Спасибо Хайко Маасу за поддержку в связи с трагедией рейса PS752, – написал глава внешнеполитического ведомства на странице в . В ходе телефонного разговора договорились о взаимодействии ради открытого и беспристрастного расследования".

Thanked @HeikoMaas for German support and sympathy after #ps752 tragedy. During the phone call we agreed to cooperate for independent and transparent investigation. We discussed also "Minsk settlement". Waiting for news ater the meeting between Merkel and Putin on 11 January.

