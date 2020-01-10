Глава МИД Украины: договорились с ФРГ о сотрудничестве в расследовании авиакатастрофы в Иране

Официальный Киев и власти ФРГ договорились о взаимодействии для расследования обстоятельств катастрофы украинского самолета в Иране. Об этом после разговора с германским коллегой Хайко Маасом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Twitter.

"Спасибо Хайко Маасу за поддержку в связи с трагедией рейса PS752, – написал глава внешнеполитического ведомства на странице в . В ходе телефонного разговора договорились о взаимодействии ради открытого и беспристрастного расследования".

Thanked @HeikoMaas for German support and sympathy after #ps752 tragedy. During the phone call we agreed to cooperate for independent and transparent investigation. We discussed also "Minsk settlement". Waiting for news ater the meeting between Merkel and Putin on 11 January. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 9 января 2020 г.





Самолет Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), который рухнул в Иране, мог быть непреднамеренно сбит иранской зенитной управляемой ракетой, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо со ссылкой на собственные источники и данные союзников.

Ранее Международная организация гражданской авиации ИКАО, которая входит в состав ООН, выпустила официальное заявление по поводу крушения рейса "Международных авиалиний Украины" PS752 в Иране. "Напоминаем о необходимости удержаться от любых спекуляций по поводу причин произошедшей катастрофы и дождаться официального объявления результатов расследования", – говорится в заявлении ИКАО.

Президент США Дональд Трамп 9 января заявил, что рухнувший в Иране украинский самолет Boeing 737 могли сбить по ошибке. При этом он отметил, что не верит в версию, согласно которой самолет потерпел крушение из-за технической неисправности.

Издание Newsweek со ссылкой на источник в Пентагоне и источник в американской разведке сообщило, что самолет Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), который рухнул в Иране, был, по версии Минобороны США, случайно сбит иранским зенитным ракетным комплексом (ЗРК).