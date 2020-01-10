WADA обратилось в Спортивный арбитраж за разрешением спора с РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) с иском в отношении Российского антидопингового агентства, которое не согласилось с санкциями, вынесенными в ее отношении исполкомом WADA, сообщает пресс-служба агентства.

Отмечается, что третьи стороны могут подавать свои иски в течение десяти дней с момента публикации настоящего решения WADA.

9 декабря исполком WADA принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Последствиями этого решения должны стать отстранение российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. Кроме этого, Россия не сможет выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и других крупных турнирах. Также Россия в этот период не может проводить крупные международные соревнования.



