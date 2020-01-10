Хаджимба отказался уходить в отставку, несмотря на призыв парламента Абхазии

Президент Абхазии Рауль Хаджимба остается на своем посту вопреки требованиям оппозиции о его отставке, об этом он заявил "Интерфаксу" в ночь на 10 января.

"Я остаюсь на своём посту и выполняю данные мне Конституцией обязанности", – заявил президент Абхазии.

Депутаты парламента непризнанной республики Абхазия предложили Раулю Хаджимбе подать в отставку с поста президента страны, голосование состоялась на фоне протестов сторонников оппозиции, которые днём прорвались в здание администрации президента и потребовали проведения новых выборов главы государства.



