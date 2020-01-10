Хаджимба отказался уходить в отставку, несмотря на призыв парламента Абхазии
Президент Абхазии Рауль Хаджимба остается на своем посту вопреки требованиям оппозиции о его отставке, об этом он заявил "Интерфаксу" в ночь на 10 января.
"Я остаюсь на своём посту и выполняю данные мне Конституцией обязанности", – заявил президент Абхазии.
Депутаты парламента непризнанной республики Абхазия предложили Раулю Хаджимбе подать в отставку с поста президента страны, голосование состоялась на фоне протестов сторонников оппозиции, которые днём прорвались в здание администрации президента и потребовали проведения новых выборов главы государства.
Справка:
11 сентября лидер оппозиционной партии Алхас Квициния обратился в Верховный суд с иском о признании недействительными результатов президентских выборов в республике, на которых он уступил во втором туре действующему главе государства Раулю Хаджимбе. 20 сентября иск был отклонен, и Квициниа подал кассационную жалобу на решение Верховного суда.
Второй тур выборов президента Абхазии состоялся 8 сентября. По его итогам главой государства стал действующий лидер республики Рауль Хажимба. За него было отдано 47,38% голосов, а за его оппонента Алхаса Квициниа - 46,19% голосов.