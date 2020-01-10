Премьер-министр Канады Трюдо заявил о непреднамеренном ударе по украинскому Boeing

Самолет Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), который рухнул в Иране, мог быть непреднамеренно сбит иранской зенитной управляемой ракетой, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо со ссылкой на собственные источники и данные союзников.

«У нас есть сведения из многочисленных источников, включая наших союзников и наши собственные разведданные, которые указывают, что самолет был сбит иранской зенитной управляемой ракетой. Это вполне могло быть непреднамеренно», — заявил Трюдо. Трансляцию его выступления вел youtube-канал Global News.

Ранее Международная организация гражданской авиации ИКАО, которая входит в состав ООН, выпустила официальное заявление по поводу крушения рейса "Международных авиалиний Украины" PS752 в Иране.

По словам официальных представителей организации, они получили предварительный отчёт о расследовании крушения Boeing 737-800NG, которое произошло рано утром 8 января при вылете самолёта из аэропорта Тегерана. Отчёт был направлен властями Ирана.





"Напоминаем о необходимости удержаться от любых спекуляций по поводу причин произошедшей катастрофы и дождаться официального объявления результатов расследования", – говорится в заявлении ИКАО.

Президент США Дональд Трамп 9 января заявил, что рухнувший в Иране украинский самолет Boeing 737 могли сбить по ошибке. При этом он отметил, что не верит в версию, согласно которой самолет потерпел крушение из-за технической неисправности.

Издание Newsweek со ссылкой на источник в Пентагоне и источник в американской разведке сообщило, что самолет Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), который рухнул в Иране, был, по версии Минобороны США, случайно сбит иранским зенитным ракетным комплексом (ЗРК).