ООН выпустило заявление по катастрофе украинского самолёта в Иране

Международная организация гражданской авиации ИКАО, которая входит в состав ООН, выпустила официальное заявление по поводу крушения рейса "Международных авиалиний Украины" PS752 в Иране.

По словам официальных представителей организации, они получили предварительный отчёт о расследовании крушения Boeing 737-800NG, которое произошло рано утром 8 января при вылете самолёта из аэропорта Тегерана. Отчёт был направлен властями Ирана.

"Напоминаем о необходимости удержаться от любых спекуляций по поводу причин произошедшей катастрофы и дождаться официального объявления результатов расследования", – говорится в заявлении ИКАО.

Офис генпрокурора Украины вечером 9 января опроверг информацию о том, что один из членов экипажа авиарейса Тегеран – Киев в момент падения самолета позвонил своим родным и сообщил об обстреле.





Президент США Дональд Трамп 9 января заявил, что рухнувший в Иране украинский самолет Boeing 737 могли сбить по ошибке. При этом он отметил, что не верит в версию, согласно которой самолет потерпел крушение из-за технической неисправности.

Издание Newsweek со ссылкой на источник в Пентагоне и источник в американской разведке сообщило, что самолет Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), который рухнул в Иране, был, по версии Минобороны США, случайно сбит иранским зенитным ракетным комплексом (ЗРК).