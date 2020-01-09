Украина направила РФ ноту протеста из-за визита Владимира Путина в Крым на учения флотов

Украина направила РФ ноту протеста из-за визита президента России Владимира Путина в Крым на учения флотов, сообщила пресс-секретарь ведомства Екатерина Зеленко.

У зв’язку із з черговим неузгодженим з Україною візитом В.Путіна до тимчасово окупованого Криму з метою спостереження за незаконними навчаннями Північного і Чорноморського флотів РФ російській стороні передано ноту протесту. — Kateryna Zelenko ?? (@KaterynaZelenko) 9 января 2020 г.

В Черном море 9 января прошли совместные учения Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб, в том числе крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал". В учениях были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка ЧФ и более 40 летательных аппаратов ВКС России. Путин наблюдал за ходом учений с борта "Маршала Устинова". "В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов РФ российской стороне передана нота протеста", – написала она в Twitter.



