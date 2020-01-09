Прокуратура Ленобласти предостерегла мусорные полигоны от приема петербургских отходов. Один уже внял

12 полигонов Ленинградской области получили предостережения от прокуратуры, которая призывает их воздержаться от работы напрямую с перевозчиками отходов и их образователями из Петербурга. Полигон ЗАО «Промотходы» прислушался к намеку.

Как сообщает 9 января 47news, в предостережениях прокуратуры говорится, что полигоны должны работать по договорам с региональным оператором – «Управляющей компанией по обращению с отходами в Ленинградской области». Она тоже получила весточку от прокуроров – но в более жесткой форме предписания. До 26 января компания должна заключить договоры с перевозчиками Петербурга, которые возят городской мусор на полигоны соседнего региона. Их порядка 300.

По данным издания, полигон ЗАО «Промотходы» в деревне Самарка Всеволожского района прекратил прием отходов от более чем сотни перевозчиков из Петербурга. Обычно он принимает из города порядка 400 тысяч тонн в год.

«В настоящий момент Петербург не может хранить на своей территории твердые коммунальные отходы. – сообщили «Фонтанке» в петербургском комитет по благоустройству. – Вместе с тем вопрос о транспортировке отходов Петербурга на полигоны Ленинградской области был закреплен соответствующими документами. Схема движения отходов в объеме 1,8 млн тонн/год, поступающих с территории Санкт-Петербурга на лицензированные полигоны Ленинградской области, прописана в приложении №13 к Территориальной схеме обращения с отходами Ленобласти от июля 2019 года». Подробнее о том, в чем шаткость позиции прокуратуры, читайте в материале 47news.

Напомним, в 2019 году в Ленинградской области началась мусорная реформа и заработал единый региональный оператор по обращению с отходами. Петербург же получил отсрочку до 2022 года. Власти Ленобласти неоднократно высказывали недовольство по поводу этой рассинхронизации. В декабре корреспондент 47news Виктор Смирнов попросил президента Владимира Путина поторопить Смольный, после чего губернатор Александр Беглов пообещал, что поэтапная реализация реформы в Петербурге начнется в 2020 году. После этого комблаг опубликовал проект территориальной схемы по обращению с отходами. В документе написано, что 1,4 млн тонн захораниваются в других субъектах Российской Федерации – т.е. на областных полигонах.



