Американцы озолотят основателей петербургской IT-компании: они получат 5 млрд долларов

Американский венчурный фонд Insight Venture Partners покупает основанную в Петербурге международную IT-компанию Veeam Software. Её создали станут долларовыми миллиардерами.

Как говорится в официальном сообщении Veeam от 9 января, под управлением Insight Partners компания станет американской, с руководящей группой в США, и выйдет на новые рынки. Сумма сделки, которая будет закрыта в первом квартале 2020 года— 5 млрд долларов.

Veeam занимается разработкой решений для резервного копирования. Компания была основана Ратмиром Тимашевым и Андреем Бароновым в 2006 году в Петербурге. Сейчас штаб-квартира Veeam находится в швейцарском Баре, Швейцария. По данным Forbes, Тимашев и Баронов входят в список 200 богатейших россиян с 2017 года. В 2018 году состояние каждого из них оценивалось в 950 млн долларов. Благодаря последней сделке и Тимашев, и Баронов, по оценке Forbes, становятся долларовыми миллиардерами.



