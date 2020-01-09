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Общество
09.01.2020 22:35
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"Это не дом причта". Родители юных горнолыжников, которых выгоняют ради прихода, нашли нестыковки в версии «церковного» происхождения здания

Родители учеников детско-юношеской горнолыжной школы, которую выселяют из здания на Выборгском шоссе из-за того, что на дом претендует соседний приход, нашли расхождения в архивных данных. Они могут послужить доказательством, что школьное здание никогда не было домом причта и не может быть передано религиозной организации. Полученные родителями спортсменов архивные документы 9 января опубликовал на своей странице в Facebook депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский.

Родители спортсменов школы обратили внимание на то, что представленное архивное описание дома причта не совпадает по параметрам со зданием, в котором располагается школа. В частности, указано, что его длина составляла 11 саженей (23,47 метра), а ширина 7 саженей (14,9 метра), но имело 46 окон разного размера и на одной половине – мезонин высотой более 8,5 метров.

Ширина здания спортшколы — 15 метров, оно имеет только 46 одинаковых по размеру окон. Его высота всего 13 метров, и мезонин высотой в 8,5 метров был бы слишком массивным для такой постройки, указывают родители. Кроме того, в документах говорится, что дом, памятник архитектуры, не перестраивался и сохранился в первоначальном виде.

Напомним, Смольный удовлетворил заявление прихода Спасо-Парголовского храма на передачу здания лыжной школы, расположенного на Выборгском шоссе, 102, литера А. Пока что спортсмены получили только помещение на Сиреневом бульваре, которое не подходит для тренировок. Ориентировочно приход должен получить здание до конца августа 2020 года.


В подтверждение, что здание является объектом религиозного назначения, чиновники представили архивные документы, в которых активные родители юных спортсменов нашли несоответствия.

«Судиться с комитетом имущественных отношений бесполезно, так как они сошлются на документы КГИОП (комитет по охране памятников — прим. ред.). Сейчас наша задача заставить КГИОП сделать экспертизу и пересмотреть статус дома с «Дома причта» на доходный дом, рядовую постройку. Я съездила в архив и заказала дело с полной информацией о сметах по строительству дома», – рассказала Татьяна, мама одного из учеников.

Если родителям удастся доказать, что в архивных документах идет речь о другом здании, это поставит под вопрос передачу объекта приходу.

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