Генпрокурор Украины назвал фейковой новость о том, что член экипажа разбившегося в Иране Boeing 737 сообщил об обстреле

Офис генпрокурора Украины вечером 9 января опроверг информацию о том, что один из членов экипажа авиарейса Тегеран – Киев в момент падения самолета позвонил своим родным и сообщил об обстреле.

"8 января в Facebook была распространена информация о том, что один из членов экипажа самолета рейса PS752 Тегеран – Киев сделал звонок своей матери и сказал о том, что самолет падает в связи с обстрелом. Данная информация не соответствует действительности, как показали результаты проведенных следственных действий", – сообщает пресс-служба офиса генпрокурора.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о том, что не верит в версию о технической неисправности как причине крушения Boeing 737 и у него "есть подозрения", а до этого СМИ написали о том, что лайнер мог быть сбит ракетой зенитного комплекса.

Украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта в Тегеране ранним утром 8 января. Авиалайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Среди погибших – 11 граждан Украины (в том числе девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – Германии и Великобритании.



