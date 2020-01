В соцсетях опубликовано видео, на котором возможно снят момент подрыва украинского «Боинга» в Иране

Вспышка и последующий за ней взрыв в районе аэропорта Тегерана запечатлены на видео, которое в соцсетях опубликовал иранский активист Нариман Гариб 9 января. Его источники утверждают, что в кадрах запечатлены ракета и сбитый ей украинский самолёт.

На видеозаписи можно разглядеть движущейся в темном небе объект и вспышку света, через несколько секунд слышен звук взрыва. Гариб отметил, что пока не может подтвердить тот факт, что запечатлен именно момент поражения «Боинга» снарядом. Он обратился к подписчикам с просьбой добавлять свои видеофакты происшествия и добавил, что пытается получить метаданные от источника, который прислал ему видео.

Ранее американские СМИ опубликовали информацию о том, что самолёт, предположительно, был сбит иранским зенитным ракетным комплексом «Тор-М1» российского производства. Вероятно, по ошибке.

The footage i've got from a source – the moment the missile hit the #Flight752. I can't verify the video yet! but please let me know if you find anything. I'm in contact with the person who send this video to see if I can get a version of video which has a meta data on it pic.twitter.com/HtesW5uecB

— ?Nariman (@NarimanGharib) 9 января 2020 г.