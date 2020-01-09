Происшествия
Депутаты предложили Раулю Хаджимбе подать в отставку с поста президента Абхазии
Депутаты парламента непризнанной республики Абхазия предложили Раулю Хаджимбе подать в отставку с поста президента страны, сообщает «Sputnik Абхазия» вечером 9 января.
«Депутаты парламента приняли проект постановления, в котором они обратились к президенту страны с предложением об отставке», — пишет агентство. "За" проголосовали 19 парламентариев, четверо выступили против и еще один воздержался. Голосование состоялась на фоне протестов сторонников оппозиции, которые днём прорвались в здание администрации президента и потребовали проведения новых выборов главы государства.
Накануне оппозиционные партии «Амцахара» и «Единая Абхазия» призвали граждан выйти на митинг к зданию Верховного суда 9 января.
Справка:
11 сентября лидер оппозиционной партии Алхас Квициния обратился в Верховный суд с иском о признании недействительными результатов президентских выборов в республике, на которых он уступил во втором туре действующему главе государства Раулю Хаджимбе. 20 сентября иск был отклонен, и Квициниа подал кассационную жалобу на решение Верховного суда.
Второй тур выборов президента Абхазии состоялся 8 сентября. По его итогам главой государства стал действующий лидер республики Рауль Хажимба. За него было отдано 47,38% голосов, а за его оппонента Алхаса Квициниа - 46,19% голосов.