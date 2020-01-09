Депутаты предложили Раулю Хаджимбе подать в отставку с поста президента Абхазии

Депутаты парламента непризнанной республики Абхазия предложили Раулю Хаджимбе подать в отставку с поста президента страны, сообщает «Sputnik Абхазия» вечером 9 января.

«Депутаты парламента приняли проект постановления, в котором они обратились к президенту страны с предложением об отставке», — пишет агентство. "За" проголосовали 19 парламентариев, четверо выступили против и еще один воздержался. Голосование состоялась на фоне протестов сторонников оппозиции, которые днём прорвались в здание администрации президента и потребовали проведения новых выборов главы государства.

Накануне оппозиционные партии «Амцахара» и «Единая Абхазия» призвали граждан выйти на митинг к зданию Верховного суда 9 января.



