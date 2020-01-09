Мэрия Ухты: угрозы жителям от пожара на НПЗ нет

Администрация Ухты сообщает подробности о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе, по словам чиновников, угрозы жителям города нет.

"По состоянию на 21:00 в результате пожара произошла окончательная разгерметизация нескольких резервуаров с выливом горючих материалов, что вызвало вспышку пламени. Огонь за пределы обволования не распространился, продолжается тушение пожара. Пожар локализован, угрозы жителям города нет", – сообщается на официальной странице администрации города в соцсети.

Ранее мэр Ухты Магомед Османов заявил о том, что пожар на нефтеперерабатывающем заводе ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка" локализован.





"На данный момент пожар локализован. Пожар на земле затушен, идет горение жидкости, которая осталась в емкости. Подъехал пожарный поезд из Сосногорска с двумя емкостями [с водой] по 60 кубометров в каждом и 5 тонн пенообразователя. Сейчас идет заливка места пожара пеной", – сказал Османов во "ВКонтакте".

По данным мэра, в 16:45 мск произошла разгерметизация одной из девяти емкостей на территории НПЗ, где хранились присадки для топлива. "Последовал взрыв. В результате вылилось этой жидкости порядка 50-70 кубометров, произошел пожар. Сразу были приняты оперативные меры. Рядом расположен торговый центр "Ярмарка", оттуда эвакуировали людей, выставили там оцепление. Приступили к тушению пожара. Пострадал один человек, у него обожжено 10-15% тела. Он доставлен в Ухтинскую городскую больницу", – сообщил Османов.

Угрозы, что могут последовать еще взрывы, нет, сказал руководитель муниципалитета. "Остальные емкости заливают водой охлаждают, чтобы не произошло возгорание. Дым уходит в другую от города сторону, поэтому опасности для города, жителей нет", – добавил мэр.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС по региону, возгорание возникло на установке гидродепарафинизации дизельного топлива. К тушению привлечены 48 человек и 15 единиц техники. По факту происшествия начата доследственная проверка следственного управления СК РФ по региону.

Завод принадлежит ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка", который является с 1999 года дочерним предприятием ПАО "Лукойл".