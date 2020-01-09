Нижняя палата британского парламента приняла соглашение о выходе из ЕС

Палата общин британского парламента утвердила вечером 9 января соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС. За соглашение проголосовали 330 депутатов, против – 321.

Документ поступает на рассмотрение верхней палаты – палаты лордов – после чего должен получить одобрение королевы Елизаветы II. После Brexit начнется переходный период, который продлится до конца 2020 года. В течение этого времени Лондон и Брюссель должны сформировать форматы дальнейшего сотрудничества во всех сферах.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещал завершить Brexit до конца января 2020-го. Ранее ЕС согласился отсрочить Brexit до 31 января 2020 года. Эта отсрочка стала уже третьей.

Политический кризис в королевстве продолжается с 2016 года, когда в результате референдума 23 июня за выход страны из состава Евросоюза проголосовали 51,9% участников плебисцита.



