У Трампа "есть подозрения" по поводу крушения Boeing 737 в Иране

Президент США Дональда Трамп заявил, что рухнувший в Иране украинский самолет Boeing 737 могли сбить по ошибке.

«Ну, у меня есть подозрения. Я не хочу этого говорить, потому что у других людей есть свои подозрения. Это трагическое происшествие. Но кто-то мог совершить ошибку на той стороне, не нашей. Мы тут ни при чем», — сказал Трамп, выступая в Белом Доме, передает CNN.

При этом он отметил, что не верит в версию, согласно которой самолет потерпел крушение из-за технической неисправности. По словам американского лидера, причину крушения установят после того, как расшифруют данные бортовых самописцев воздушного судна.

Ранее издание Newsweek со ссылкой на источник в Пентагоне и источник в американской разведке сообщило, что самолет Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), который рухнул в Иране, был, по версии Минобороны США, случайно сбит иранским зенитным ракетным комплексом (ЗРК). По словам трех источников издания, самолет был сбит ЗРК «Тор-М1» (SA-15 Gauntlet по классификации НАТО) российского производства.

Ранее в четверг украинская комиссия не обнаружила следов пожара на двигателях самолета а в соцсетях появились фото головки самонаведения от «Тора», предположительно упавшей в районе катастрофы.



