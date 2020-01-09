СМИ: Иран мог сбить украинский Boeing по ошибке

Украинский Boeing-737, упавший 8 января после вылета из аэропорта Тегерана, вероятно, был сбит по ошибке ракетой иранского ЗРК «Тор-М1», сообщает издание theBell 9 января со ссылкой на американский телеканал CBS.



«CBS ссылается на данные американских спецслужб. Частично эту информацию подтвердил CNN, указав, что версия с ракетой обретает все большую убедительность. Задержку с получением данных агентство объяснило необходимостью их сведения из разных источников мониторинга. По имеющимся данным, американские станции слежения сначала зафиксировали включение локатора. Затем со спутника засекли две инфракрасных отметки стартовавших ракет — предположительно, «Тора», и инфракрасную отметку взрыва. Был ли зафиксированный локатор станцией обнаружения целей комплекса «Тор», не уточняется», – сообщает издание.







СМИ уверены, что имела место трагическая ошибка, вызванная ожиданием ответа США на ракетные удары Ирана по объектам в Ираке.

При этом президент США Дональд Трамп заявил сегодня же, что не верит в версию неисправности самолета. По его словам, есть определенные «подозрения», лайнер «летел в опасном небе» и что «случилось нечто ужасное».

Ранее в четверг украинская комиссия не обнаружила следов пожара на двигателях самолета а в соцсетях появились фото головки самонаведения от «Тора», предположительно упавшей в районе катастрофы.



