Mazda вытеснила Volkswagen на Невском проспекте. Второй едва не влетел в пешеходов

Авария с участием машины такси произошла в центре Петербурга вечером 9 января. Один из автомобилей частично оказался на тротуаре.

Фото с места ДТП в редакцию «Фонтанки» прислали читатели. Mazda и Volkswagen с «шашечками» такси заняли правую полосу, последний автомобиль одной стороной занял часть тротуара возле дома 90-92 по Невскому проспекту.

Как уточнили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД, ни водители, ни пешеходы не пострадали. Хотя машины столкнулись около семи часов вечера, когда проспект заполнен горожанами и туристами.





На машине такси можно разглядеть бренд Black&Yellow, компания позиционирует себя как «официальный и крупнейший» партнёр «Яндекс.Такси». Разрешение на перевозку пассажиров для автомобиля с этими номерами год назад Смольный выдавал «Яндексу».

«Фонтанка» запросила компанию о том, что стало причиной аварии.



