Трамп все-таки объяснил, почему США решили устранить генерала Сулеймани

Американский президент заявил, что иранский генерал Касем Сулеймани, который был убит США 3 января в Багдаде, якобы готовил взрыв одного из посольств США. Об этом сообщают RT.

«Скажу так: мы поймали настоящего монстра. Мы устранили его. Это должно было произойти очень давно. Мы сделали это, потому что они хотели взорвать наше посольство», — заявил он.

Помимо планов, которые якобы раскрыла американская разведка, удар по автомобилю с генералом был нанесен из-за гибели и ранений американских военных за неделю до этого.

«Ранее советник американского президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что Сулеймани и его соратники «готовили убийство большого числа американских дипломатов и солдат»2, – сообщает RT.



