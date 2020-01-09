«Альфастрахованию» разрешили купить петербургскую страховую компанию «Капитал-полис мед»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по покупке «АС холдингом» (входит в АО «Альфастрахование») 100% долей в уставном капитале петербургской страховой компании «Капитал-полис Мед». Информация об этом появилась 9 января в базе решений и правовых актов службы.

Источники «Фонтанки» подтвердили, что компании обсуждают сделку на протяжении нескольких месяцев. Гендиректор ООО «СК «Капитал-полис» Алексей Кузнецов через своего официального представителя отказался от комментариев.

ООО СК «Капитал-полис мед» является дочерней компанией ООО «СК «Капитал-полис», основанной в Петербурге в 1993 году. Фирма исторически специализировалась на медицинском страховании. «Капитал Полису» принадлежит здание площадью в 2,9 тыс. м2 и участок под ним на Московском проспекте, 22. Внутри располагается медицинский центр.

Долгое время «Капитал-Полис» связывали с «Эго-Холдингом» Александра Кашина. С 2017 года Кашин заявил, что продал контрольный пакет в компании. Одним из совладельцев компании стал основатель сети магазинов одежды Sela Аркадий Пекаревский. Объем страховых премий фирмы в 2018 году составил 1,18 млрд рублей. Объем страховых премий АО «Альфастрахование» в 2018 году на два порядка больше – он превысил 103 млрд рублей.





По данным СПАРК, ХК «Эго-Холдинг» Александра Кашина (сейчас компания принадлежит дочерям бизнесмена) могла иметь непосредственное отношение к «Капитал-Полис мед» (за счет небольшого пакета долей) вплоть до февраля 2019 года. После этого 100% капитала компании были сосредоточены ООО «СК «Капитал-полис». Оно контролируется Федором Морозовым, экс-совладельцем и экс-членом совета директоров Банка «Александровский», который раньше также входил в сферу интересов Александра Кашина.



