Вслед за генеральским чином замначальника петербургской полиции получил номинацию на зама по безопасности в правительстве Ленобласти

Губернатор Ленобластим Александр Дрозденко 9 января представил в Заксобрание кандидатуру нового заместителя по безопасности. Об этом пишут 47news со ссылкой на пресс-служба правительства региона.

В обязанности генерала Михаила Ильина, если его утвердит парламент, будут входить вопросы безопасности Ленинградской области. Как писала «Фонтанка», полицейскому под новый год указом президента РФ было присвоено генеральское звание. Такое решение вызвало резонанс среди коллег Ильина, так как его должность на момент публикации указа предусматривала «потолок» в звании – полковник.



