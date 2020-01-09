Современные технологии не прошли контроль Крестов. Не сработало даже прикрытие в виде копченой курицы

Новые гаджеты на Рождество не получили арестанты СИЗО-1 в Петербурге. Сотрудники пресекли попытку передачи мобильников и смарт-часов и изъяли даже ту технику, которую дарители предусмотрительно спрятали в продуктовых передачах.

Как 9 января сообщают в УФСИН по Петербургу и Ленобласти, работники следственного изолятора нашли сразу несколько тайных посылок: одному из подследственных кто-то прислал умные часы и положил их в пачку с копчёной курицей, в руки другому чуть не попали сразу четыре мобильных телефона, 5 sim-карт и три зарядных устройства. Даритель такого арсенала проявил не очень много фантазии, завернул технику в прозрачный свёрток в обмотке из скотча и лески и просто перекинул всё через забор.

На следующий день подозрение работников СИЗО опять привлекли продукты: в пачках с вафлями обнаружили пять мобильных телефонов и столько же sim-карт к ним.

Ранее работники СИЗО в Колпинском районе нашли кнопочные мобильники в сырых луковицах. Проверять и вскрывать пришлось каждую. Такую посылку в рождественский вечер арестантам пыталась передать женщина.

О решении бороться с незаконным использованием мобильников заключёнными депутаты Госдумы объявили 9 января. Они предложили не отбирать и выслеживать технику, а просто отключать обслуживание номеров.



