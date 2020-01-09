В Госдуму внесли законопроект о освобождении участников ВОВ от оплаты коммуналки. На это потребуется более 570 млн рублей

Участников Великой Отечественной войны могут освободить от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Такой законопроект внес на рассмотрение Госдумы депутат Андрей Кузьмин. Текст документа 9 января был опубликован на сайте нижней палаты парламента.



«Представляется, что к наступающей годовщине 75-летия со дня окончания Великой Отечественной войны необходимо отдать дань уважения и закрепить в законе льготы, касающиеся всех оставшихся в живых участников Великой Отечественной войны», – говорится в пояснительной записке.







Речь идет об освобождении ветеранов от платы за пользование жилым помещением и за его содержание, текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, водоснабжение, водоотведение, электроэнергию и взносы на капремонт. Также законопроект предполагает освобождение от платы за газ, дрова, если в доме печное отопление, и вывоз мусора.

По прогнозу, численность участников ВОВ на 1 января 2020 года должна была составить почти 62 тысячи человек, в 2021 году – 55,7 тысяч. С учетом этих данные дополнительные расходы бюджета в случае принятия законопроекта составят 577,5 млн рублей в текущем году и 540,6 млн — в следующем.



