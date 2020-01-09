«Двое суток бродила по улицам и выжила чудом». После публикации «Фонтанки» девятимесячная Бэтти вернулась домой

Испугавшийся взрыва петарды щенок два дня познавал сложности уличной жизни в Выборгском районе Петербурга. Когда силы стали подходить к концу, Бэтти привязалась к незнакомке, напоминающей ей хозяйку. Дальше путь домой прокладывали через интернет.

Как рассказала «Фонтанке» Ирина 9 января, девятимесячного французского бульдога ей вернули накануне. Собака сбежала от хозяйки 6 января в парке «Серебряный пруд» после взрыва петарды. Затем щенка видели на улице Жака Дюкло. Бэтти металась про проезжей части, машины её объезжали, чтобы не задавить. После звонков очевидцев Ирина выезжала на место, но встретиться с беглянкой ей не удавалась.

8 января в Политехническом парке Бэтти пристроилась за бегуньей Марией. Девушка по комплекции была похожа на хозяйку. Мария сама воспитывает лабрадора, поэтому не сразу решилась взять к себе потеряшку. Но, вероятно, растерянный вид бездомного щенка сделал своё дело. Пока Бэтти утоляла двухдневный голод в новой квартире, отец Марии пригляделся к ней, залез в интернет и наткнулся на заметку «Фонтанки» о сбежавшем французском бульдоге. Набрал указанный в публикации номер, так Ирина и Бэтти воссоединились. «Двое суток бродила по улицам и выжила чудом», — подытожила Ирина.



