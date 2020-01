Убрали с глаз долой. Музей мадам Тюссо убрал фигуры принца Гарри и Меган Маркл из экспозиции

Самый известный музей восковых фигур отреагировал на решение принца Гарри и его супруги снять с себя полномочия членов королевской семьи. За ночь их фигуры убрали из экспозиции.

Как сообщает 9 января «Коммерсант» со ссылкой на The Sun, восковые фигуры убрали в ночь со среды на четверг со стенда с королевой Елизаветой II и герцогом Эдинбургским Филиппом, а также Уильяма и его жены Кейт.

Prince Harry and Meghan Markle's waxwork statues removed from Madame Tussauds’ royal family display after quit drama#HarryandMeghan pic.twitter.com/XWfh5Ra2UP

— The Sun (@TheSun) January 9, 2020