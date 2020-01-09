Авторитетный жулик Гусейнов просит судить его за хулиганскую стрельбу как можно быстрей

Невский районный суд получил материалы уголовного дела по статье о хулиганстве, которое было возбуждено после стрельбы из окна кафе «Узбегим» на Товарищеском проспекте. Обвиняемый рассчитывает на скорый приговор.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 9 января, дело принято к производству. Обвиняемый Кенан Гусейнов просит рассмотреть его в особом порядке, он признает вину. Не отрицал он своей причастности и раньше, когда его отправили в изолятор, при этом обвиняемый просил о домашнем аресте.

Гусейнова и некоторых его знакомых задержали оперативники центра «Э» ночью 30 ноября в кафе «Узбегим» на Товарищеском проспекте, когда компания отмечала освобождение одного из присутствовавших из колонии. При этом сам эпизод со стрельбой имел место в начале октября, в том же заведении та же компания праздновала день рождения. Как добавили в региональном управлении МВД, Гусейнов отметил событие автоматной очередью из охолощенного автомата Калашникова.



