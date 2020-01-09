Сурки в петербургском зоопарке не проснулись после новогодних праздников. Но погода не сдаётся

Первая рабочая неделя января в Петербурге закончится гололедицей и плюсовой температурой. На снег в пятницу, судя по прогнозам синоптиков, рассчитывать не стоит.

Как сообщает Северо-Западный гидрометцентр, температура 10 января будет колебаться около нуля. В течение суток ждут от -1 до +1 градуса, западный и юго-западный умеренный ветер и отсутствие осадков. В ночь на субботу столбик термометра сползёт на пару градусов, но к концу недели снова выйдет в плюс.

Единственными, кто ощущает зиму в Петербурге, похоже, остаются сурки. Ижорик, Отрада и Августина уснули в конце ноября и, несмотря на потепление, не страдают бессонницей. Как уточнили «Фонтанке» в Ленинградском зоопарке, грызуны из домиков не выбирались, и раньше календарной весны увидеть их не рассчитывают. В прошлом году сурки проснулись в марте, за окном было +5.



