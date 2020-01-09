Происшествия
Барсукова (Кумарина) привезли в колонию. До суда по Старовойтовой он проведет время в компании больных туберкулезом
Лечебная исправительная колония в Кировской области на ближайшие полгода станет пристанищем для того, кого еще в начале 2000-х называли «ночным губернатором» Петербурга.
Как рассказал «Фонтанке» 9 января адвокат Константин Кузьминых, перед самыми праздниками осужденного на 24 года Барсукова привезли в Кирово-Чепецк, в ЛИУ-12.
Заведение представляет собой лечебную исправительную колонию для содержания и лечения осуждённых, больных активной формой туберкулёза.
На сайте учреждения уверяется, что оно в полном объёме обеспечивает высококвалифицированную стационарную и консультативную медицинскую помощь осуждённым, отбывающим наказание в исправительных учреждениях Кировской области:
«На территории колонии расположено отделение легочной хирургии, в котором впервые в стране была проведена операция на лёгких в условиях пенитенциарной системы, создана научная база, разработаны и внедрены десятки высокоэффективных методик оперативного лечения туберкулёза лёгких, послеоперационного наблюдения за тяжёлыми больными».
Особо отмечается, что в исправительном учреждении действует молитвенная комната (РПЦ).
В заведении Владимир Барсуков (Кумарин), по словам адвоката, проведет время до суда по делу об организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Ранее сообщалось, что следствие планировало передавать его в прокуратуру к концу 2019 года. Однако в начале декабря осужденного Барсукова внезапно отправили из Крестов по этапу в колонию. Как полагает Кузьминых, к весне его доверителю привезут дело для ознакомления в колонию, а потом, после утверждения обвинительного заключения, вернут в Петербург.
Справка:
Владимир Барсуков (Кумарин) был задержан в лобби-баре в центре Петербурга летом 2007 года выездной бригадой Генеральной прокуратуры РФ. Юрий Чайка после этого рапортовал об аресте «бандита», у которого дома изъяли Эрмитаж. Однако первое обвинение «простому петербургскому пенсионеру», как он называл себя на допросах, предъявили в заказе на убийство на тот момент фактического владельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева. Тогда Васильев получил ранения, но выжил, а вот его водитель был убит. Затем обвинения посыпались на Барсукова как из рога изобилия — серия рейдерских захватов, вымогательство, организация преступного сообщества. В марте 2019 года Куйбышевский районный суд вынес по этим делам последний обвинительный приговор — общий срок по всем делам у Барсукова составил 24 года.