Барсукова (Кумарина) привезли в колонию. До суда по Старовойтовой он проведет время в компании больных туберкулезом

Лечебная исправительная колония в Кировской области на ближайшие полгода станет пристанищем для того, кого еще в начале 2000-х называли «ночным губернатором» Петербурга.

Как рассказал «Фонтанке» 9 января адвокат Константин Кузьминых, перед самыми праздниками осужденного на 24 года Барсукова привезли в Кирово-Чепецк, в ЛИУ-12.

Заведение представляет собой лечебную исправительную колонию для содержания и лечения осуждённых, больных активной формой туберкулёза.

На сайте учреждения уверяется, что оно в полном объёме обеспечивает высококвалифицированную стационарную и консультативную медицинскую помощь осуждённым, отбывающим наказание в исправительных учреждениях Кировской области:







«На территории колонии расположено отделение легочной хирургии, в котором впервые в стране была проведена операция на лёгких в условиях пенитенциарной системы, создана научная база, разработаны и внедрены десятки высокоэффективных методик оперативного лечения туберкулёза лёгких, послеоперационного наблюдения за тяжёлыми больными».







Особо отмечается, что в исправительном учреждении действует молитвенная комната (РПЦ).

В заведении Владимир Барсуков (Кумарин), по словам адвоката, проведет время до суда по делу об организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Ранее сообщалось, что следствие планировало передавать его в прокуратуру к концу 2019 года. Однако в начале декабря осужденного Барсукова внезапно отправили из Крестов по этапу в колонию. Как полагает Кузьминых, к весне его доверителю привезут дело для ознакомления в колонию, а потом, после утверждения обвинительного заключения, вернут в Петербург.