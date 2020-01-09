Вдвое превысил скорость и не пытался остановиться. Сбившего подростков на Тореза водителя изолировали от общества

Обвиняемый в нарушении ПДД Алексей Бегунов минимум до начала марта будет коротать время в следственном изоляторе. Он не отрицает вину в смерти двоих подростков.

Об аресте 37-летнего петербуржца 9 января сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. По версии следствия, когда его KIA в шесть часов вечера 7 января приближалась к пешеходному переходу у 9-го дома по проспекту Тореза, Бегунов ехал со скоростью около 80 км/ч, при этом притормозить он не пытался – знаки на этом участке не разрешают движение больше 40 км/ч. Погода была пасмурная, асфальт мокрый, отметили в суде.

Как сообщалось ранее, водитель сбил двоих пешеходов – 15-летний юноша умер на месте, его 16-летняя подруга позже скончалась в больнице.





Бегунов не отрицал своей вины, под стражу Выборгский районный суд заключил его до 6 марта. «Легкомыслие и невнимательность к дорожной обстановке и ее изменениям» он проявлял и ранее, на его счету только за прошлый год больше десятка штрафов, в основном за превышение скорости. В момент аварии обвиняемый был трезвым.



