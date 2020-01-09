В квартирах доходных домов по-соседству со стройкой «Бронки» на Разночинной появились трещины и запузырились обои

Жители исторического дома №19 на Большой Разночинной улице жалуются на появление в квартирах и на фасаде здания трещин. В конце ноября 2019 года, несмотря на публичный запрет спикера Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова, на соседском участке «Бронка Девелопмент» начала работы по строительству элитного дома.

Обитатели дома пожаловались, что в квартирах и на фасаде здания множатся трещины, а также появились перекосы дверей и окон, с внешней стороны здания начала осыпаться штукатурка. Жильцы связывают ухудшение состояния здания с проводящимися работами на строительной площадке, которая непосредственно примыкает к дому. Аналогичные проблемы испытывает и дом №23, он находится с другой стороны площадки и также является историческим. В декабре жильцы после появления очередных трещин вызывали МЧС.

Разрешение на строительство клубного дома на 57 квартир в июне 2018 года получило ООО «Орион», структура «Бронки Девелопмент» (входит в «Бронку Групп»). В октябре прошлого года председатель городского парламента Вячеслав Макаров побывал на площадке, публично запретил застройщику реализовать проект и пригрозил, что включит территорию в состав зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП), в рамках которых нельзя строить жилые дома.





Неделю спустя Заксобрание приняло в первом чтении законопроект о признании участка сквером. Включение территории в ЗНОП противоречит закону. Депутат ранее использовал эту схему для борьбы со стройками в Петроградском районе, однако Верховный суд подтвердил ее неправомерность.

В конце октября, в день очередного заседания парламента, на стройплощадке начались работы. Проект закона о наделении стройки статусом сквера «застрял» в первом чтении. Оперативно получить комментарий застройщика не удалось. «Фонтанка» направила «Бронке Девелопмент» запрос.

Конечными бенефициарами «Бронки Групп» являются внук экс-главы ФСО Евгения Мурова Никита и дочь генерала ФСБ в отставке Николая Негодова Наталья.



