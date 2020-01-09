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Финансы
09.01.2020 17:57
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Кредиты больше не в чести. Россияне охладели к ипотеке и с каждым месяцем берут ее все меньше и меньше

Динамика ипотечного кредитования в России останется слабой в 2020 году. Такой прогноз сделало Минэкономразвития РФ в опубликованном 9 января обзоре «Картина кредитования. Ноябрь 2019 года», опубликованном 9 января.

В нем отмечается, что ежемесячный объем выдачи ипотеки в стране снижается с июля 2019 года, а значит, динамика ипотечного кредитования в ближайшие месяцы останется слабой, несмотря на снижение процентных ставок.

Судя по данным, представленным Минэкономразвития, в январе 2019 года объем выданных ипотечных кредитов составлял примерно 255 млрд рублей, а к ноябрю он снизился до 230 млрд рублей. Прирост потребительских кредитов по сравнению с серединой 2019 года к ноябрю также заметно сократился.

«Темпы роста всех видов кредита нефинансовому сектору демонстрируют либо стагнацию, либо снижение», – указано в документе. Падение популярности потребительского кредита у россиян не компенсируется другими видами кредитов.


По данным министерства, темп роста ипотечного кредитования в России в ноябре 2019 года снизился с 17,1% в октябре до 16,3% в годовом выражении. Темп роста потребительского кредитования в ноябре прошлого года замедлился до 20,4 % в годовом выражении после 21,6 % в октябре.

Ранее замедление темпа роста ипотечного кредитования и сокращение объема выданных кредитов прогнозировали ведущие российские банки.


 

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