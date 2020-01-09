В Ухте пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Очевидцы сообщают о взрывах, есть пострадавшие

Пожар по повышенному номеру сложности тушат спасатели на территории нефтеперерабатывающего завода ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» в Ухте. Эвакуирован торговый центр неподалеку.





По данным управления МЧС по республике Коми, сообщение о пожаре поступило в пять часов вечера 9 января, горят постройки на Заводской улице, где расположен нефтеперерабатывающий завод. К шести часам площадь огня выросла до тысячи квадратных метров; по некоторой информации, горит установка по переработке дизельного топлива. Сообщается, что пострадал как минимум один человек. Пожару присвоен третий, повышенный, номер сложности.

По словам очевидцев, было слышно минимум два взрыва, зарево видно со всех концов города. Угрозы населению нет, добавляют местные СМИ, однако на всякий случай был эвакуирован ТРЦ «Ярмарка», который находится неподалеку.