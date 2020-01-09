Вкладчики банков понесли деньги на биржу: в Петербурге трехкратный прирост счетов

Санкт-Петербургская биржа, специализирующаяся на торгах акциями иностранных компаний, зафиксировала за 2019 год трехкратный прирост счетов – с 910 тысяч до 3 млн. Деньги несут те, кто разочаровался в банковских вкладах.

Как пишут «Ведомости» 9 января, двухкратный прирост фиксируют и на Московской бирже.

А рост стимулирует падение ставок банковских депозитов, мощный «бычий» тренд на российском фондовом рынке и бурное развитие инвестиционных мобильных приложений.

Весь клиентский портфель брокеров (включает активы физических и юридических лиц) к 1 октября достиг 9,96 трлн рублей.

Напомним, что Банк России весь 2019 год продолжал цикл снижения ключевой ставки. Пять раз подряд она становилась ниже. Вслед за этим дешевели кредиты и снижались ставки по вкладам.



