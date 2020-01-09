На застройщика несостоявшейся на Савушкина «Астаны» подали банкротный иск. Компания не заплатила за проект высотки

Проектная компания «Лайфкволити эволюшн» подала банкротный иск к «Евразийскому центру делового сотрудничества «Астана», который так и не смог возвести 19-этажный МФК в сквере на улице Савушкина. Информацию «Фонтанке» 9 января подтвердил владелец бюро, архитектор Андрей Литвинов.

«Лайфкволити эволюшн» подала иск о банкротстве ООО «Евразийский центр делового сотрудничества «Астана» на сумму 14,5 млн рублей. Ранее компания-истец разработала для ответчика проект высотного здания на улице Савушкина, 112.

В сентябре 2019 года архитектурное бюро выиграло иск о взыскании с «Астаны» аналогичной суммы за разработку проекта МФЦ на Савушкина. Как пояснил «Фонтанке» основатель компании, архитектор Андрей Литвинов, деньги «Евразийский центр делового сотрудничества» так и не выплатил, что вынудило «Лайфкволити эволюшн» подать банкротный иск.

Кроме того, в марте 2019 года комитет имущественных отношений взыскал в судебном порядке с центра 14,5 млн рублей задолженности по арендной плате, а в декабре — еще более 30 млн рублей. В прошлом году Смольный расторг договор с контрагентом.





Соглашение о строительстве высотки между Смольным и Акаматом Нур-Султана (тогда еще Астаны) было подписано в 2016 году в ходе Петербургского международного экономического форума. В здании должны были разместиться гостиница, торговые площади, конференц-зал и офисы. Планировалось, что проект будет реализован к сентябрю 2018 года.

Против выступили местные жители, так как место для стройки определили на месте сквера. Горожане отправились оспаривать выданное разрешение на строительство и постановление Смольного об утверждении проекта планировки территории. В начале 2018 года судебная коллегия Верховного суда оставила в силе решение горсуда о признании недействующим ППТ. А весной 2019 года аналогичное решение было принято по признанию недействующим и разрешения на строительство.