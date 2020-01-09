«Образцовый квартал 5» – новый уровень комфорта

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга введён в эксплуатацию очередной жилой комплекс. Разрешение на ввод в эксплуатацию под номером № 78-16-68-2019 выдано застройщику «Терминал-Ресурс» Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга 25 декабря 2019 года.

ООО «Терминал-Ресурс»

Стандарт качества

Четыре малоэтажных дома, входящие в состав «Образцового квартала 5», продолжают концепцию малоэтажной застройки в городской черте. Здесь формируется престижный микрорайон «На Царскосельских холмах». В ЖК «Образцовые кварталы» сочетаются возможности мегаполиса с преимуществом загородной жизни. Строительство ведётся по кирпично-монолитной технологии из сертифицированных энергоэффективных материалов. В домах внедрена автономная система отопления – «тёплый водяной пол» немецкой компании Rehau. Установлены крышные газовые котельные производства Бельгии. Подъезды с нулевого уровня оборудованы лифтами (Schindler, Швейцария). Утепление фасадов произведено по системе «Саpatect» известного австрийского производителя Caparol.

Новосёлы-царскосёлы

В составе нового жилого комплекса 383 квартиры. Высота потолков в них – 2,75 м, на пятом, мансардном этаже – достигает 3,8 м. Планировки выполнены в европейском стиле: просторные кухни, уютные гостиные, широкие балконы с панорамным остеклением. Во многих квартирах предусмотрена возможность объединить кухню и гостиную. Квартиры сдаются с подготовкой под чистовую отделку: с ровной стяжкой пола, электроразводкой.

В объекте реализована безбарьерная среда: установлены пандусы, сделаны безопасные съезды с тротуаров. Этой же цели служат современные лифты, они перевозят пассажиров с нулевого уровня. Просторные светлые входные секции, лестничные пролёты, датчики движения позволяют сэкономить на общедомовых нуждах и формируют комфортную среду проживания.

Тщательно продумана придомовая территория. Дома своей конфигурацией образуют закрытый уютный двор. В нём выполнено озеленение, обустроены детская, спортивная площадка, площадка для отдыха взрослых. В непосредственной близости с новым жилым комплексом уже открыт современный детский садик с бассейном, проектируются новые детские сады и школы.

ООО «Терминал-Ресурс»

В центре развития

Удачное расположение жилого комплекса и хорошая транспортная инфраструктура района позволяют жильцам быстро добираться не только до центра Пушкина, Павловска, но и в любую точку Санкт-Петербурга. Автомобилистам доступно несколько скоростных трасс: Петербургское, Киевское, Волхонское и Пулковское шоссе, Витебский проспект, КАД, ЗСД. На общественном транспорте за 20 минут можно доехать до станции метро «Московская». В ближайших планах АО «РЖД» приступит к строительству железнодорожной станции «19 км» на железнодорожной ветке «Санкт-Петербург – Луга». После её открытия дорога с «Царскосельских холмов» до Балтийского вокзала будет занимать 25 минут.

В 2019-м году началось строительство Южной широтной магистрали. Четырехполосная дорога пройдет от Волхонского шоссе к Петрозаводскому. По Сарицкой улице будет выезд на Петербургское шоссе.

Жителям «Образцовых кварталов» удобно встречать с авиарейсов гостей и самим отправляться в отпуск – в 10 минутах езды находится аэропорт «Пулково».

ООО «Терминал-Ресурс»

Свободное время

Пушкинский район является одним из самых протяжённых в Петербурге. Он начал своё развитие как царская резиденция и спустя века не утратил популярность. Здесь сформировалась удобная инфраструктура – большое количество культурных и образовательных учреждений, оздоровительные и спортивные объекты, детские центры, торгово-развлекательные комплексы. В пешей доступности от «Образцовых кварталов» работает конноспортивный клуб, летом 2019-го года открылся многопрофильный спортивный центр «Высота», готовится к вводу в эксплуатацию Ледовая арена. Любителей активного отдыха заинтересует современный горнолыжный курорт «Туутари Парк» – в 30 минутах езды от новостроек.

Европейский стиль

Сейчас на территории нового микрорайона проживает более 4,5 тысяч человек. Качество жилья определяет не только комфорт, но и образ жизни. Многих горожан из густонаселённых районов в «Образцовых кварталах» привлекает возможность жить вдали от шума и суеты, отсутствие проблем с парковкой, близость дворцово-парковых комплексов. Небольшое количество соседей предполагает дружественную социальную среду, установление добрососедских отношений.

Сейчас производится постановка домов на кадастровый учёт. После этого можно будет приобрести квартиру в собственность и сразу получить ключи. Забронировать квартиру уже сейчас можно по телефону +7 (812) 719-19-19 бесплатно. Просмотры готового жилья производятся 7 дней в неделю.

Малоэтажные жилые комплексы в Пушкинском районе от застройщика: г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya