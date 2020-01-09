Кипрский акционер «Ижорских заводов» потребовал 106 млн убытков с их гендиректора

Петербургские «Ижорские заводы» сообщили о корпоративном споре между акционером и генеральным директором. Цена вопроса — 106 млн рублей.

«Предмет корпоративного спора: спор по иску акционера эмитента о возмещении убытков, причиненных эмитенту: исковое заявление акционера – компании «Палмдав ЛТД» (Никосия, Кипр) к Гордиенкову Юрию Степановичу о взыскании 106 305 000 рублей убытков», – говорится в опубликованном 9 января сообщении предприятия.

Заявление принято к производству. Предварительное заседание, в котором кипрская компания будет участвовать по видеосвязи, состоится 17 февраля.



