Российское посольство в Абхазии рекомендовало россиянам быть осторожнее из-за начавшихся протестов

Дипмиссия РФ в Сухуми оценила ситуацию в республике как стабильную, однако попросила соотечественников соблюдать меры предосторожности из-за акций протеста.

«Россиянам, находящимся в Сухуме, рекомендуется избегать места протестов», – сообщает 9 января посольство РФ на своей странице в Facebook.







По оценке российских дипломатов, ситуация в столице остается «стабильной», несмотря на то, что протестующие взяли штурмом администрацию президента Рауля Хаджимбы. Внутри его не оказалось. Глава республики заверил «Интерфакс», что остается в столице. Он также пообещал мероприятия «по локализации происходящих событий».

Абхазский суд уже согласился повторно рассмотреть жалобу экс-кандидата в президенты от оппозиции Алхаса Квицинии. Совет безопасности республики соберется сегодня для обсуждения митингов.

Напомним, что 9 января Абхазский кассационный суд начал рассматривать жалобу экс-кандидата в президенты Алхаса Квицинии. Ранее Верховный суд признал законными итоги второго тура. Оппозиционеры призвали сторонников выйти на улицы. В итоговом туре Рауль Хаджимба набрал 47,39% голосов, Квициния – 46,17%. Разрыв между кандидатами составил чуть более 1000 голосов. Партия «Амцахара» и другие оппозиционные силы призвали сторонников выйти на улицы.



