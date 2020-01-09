Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию ЖК «Дом на Блюхера»

ГК «Эталон»

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Дом на Блюхера», который расположен в Калининском районе Санкт-Петербурга.

Общая реализуемая площадь «Дома на Блюхера» составляет 100,4 тыс. кв. м. Жилой комплекс представляет собой 17-этажный дом с многоуровневым паркингом. «Дом на Блюхера» рассчитан на 1 455 квартир разной конфигурации – от студий до четырехкомнатных. На первом этаже проекта расположены встроенные коммерческие помещения и кабинет врача общей практики.

Жилой комплекс комфорт-класса построен в благоприятном для проживания районе Санкт-Петербурга – Калининском. Он отличается развитой социальной, торгово-развлекательной инфраструктурой и имеет хорошую транспортную доступность.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Дом на Блюхера» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-blyukhera/