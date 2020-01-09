Новым главой судей РФС стал бывший венгерский арбитр, едва не ставший персоной нон грата на Украине

Российский футбольный союз определился с новым главой департамента судейства РФС. Как сообщает пресс-служба организации в четверг, 9 января, вакантный пост займет 44-летний венгр Виктор Кашшаи.

Кашшаи работает арбитром ФИФА с 1 января 2003 года. Профессиональную карьеру завершил в конце 2019 года. Он – рекордсмен венгерского чемпионата, на счету которого 322 матча в этом турнире. На международном уровне арбитр провел свыше 150 игр. Виктор Кашшаи обслуживал финальный матч Лиги чемпионов-2011 между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» (3:1). По итогам 2011 года Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала его лучшим арбитром мира.

19 июня 2012 года решения Кашшаи в матче третьего, последнего, тура в группе D чемпионата Европы между сборными Англии и Украины привели к скандалу. На 62-й минуте игры судьи ошибочно не засчитали гол нападающего сборной Украины Марко Девича. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу англичан, лишив украинскую команду надежды на выход в четвертьфинал. Сам венгерский арбитр позже также признал, что допустил ошибку. В Верховной раде Украины Кашшаи требовали объявить персоной нон грата на Украине. В то же время эта ситуация ускорила внедрение технологии электронной фиксации взятия ворот.

Напомним, бывший глава департамента судейства РФС Александр Егоров занимал свой пост с мая 2019 года. В сентябре команды Российской премьер-лиги выразили Егорову недоверие из-за низкого уровня судейства в текущем сезоне. Позднее стало известно, что РФС дал главе судейского корпуса время до конца года на исправление ситуации.

В конце декабря Егоров покинул занимаемую должность по собственному желанию.



