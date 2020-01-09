Маршрутка облокотилась о трамвай на Лесном. Встали и троллейбусы

ДТП с общественным транспортом на пересечении Лесного проспекта и Кантемировской улицы 9 января спровоцировало заторы на подъездах к перекрёстку.

О столкновении трамвая и маршрутки сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», авария произошла в 16:23. По предварительным данным, водитель автобуса при повороте налево не пропустил вагон маршрута №61. В ДТП никто не пострадал.

Прервалось движение не только трамваев, но и троллейбусов 31-го маршрута. Они стоят до сих пор.







