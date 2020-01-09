Денег нет, но вы держитесь. В Петербурге безработным прописали экономный Новый год

Нетрудоустроенные петербуржцы вынужденно провели праздники в режиме экономии. В Смольном заверяют, что докупить подарки смогут все, но уже к Старому Новому году.

О вынужденном безденежье «Фонтанке» 9 января сообщили читатели, которые не увидели обещанных социальных выплат в конце декабря.

«Безработным Петербурга перед Новым годом самым подлым образом перестали платить пособия. Сказали, что денег на нас нет, в 2020 году рассчитаемся», – жалуются клиенты агентства занятости населения Пушкинского района.







Окончание длинных праздников пополнением на банковских картах не порадовало. Однако в комитете по труду и занятости обнадёжили: ждать осталось недолго.





«Пособие за конец декабря, как и планировалось, перечислено сегодня тем, кто не смог получить выплаты в прошлом году. Поскольку банк берет 2-3 рабочих дня на зачисление, деньги поступят безработным не позже начала следующей недели (13-14 января)», – рассказали в пресс-службе.







Сбой с выплатами объяснили технической ошибкой, которая коснулась 10 250 человек. По данным Петростата, в июле 2019 года в Петербурге зарегистрировано 12,3 тысячи безработных. Размер пособия варьируется от полутора до восьми тысяч рублей в месяц.