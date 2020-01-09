«Беспрецедентный в мировой практике». В России появится ГОСТ для отзыва автомобилей

Росстандарт в 2020 году планирует разработать новый ГОСТ, касающийся отзыва автомобилей. Он должен будет утвердить критерии и механизмы отзывов.

Сейчас единственным документом, регламентирующим проведение отзывных кампаний, является ГОСТ Р ИСО 10393-2014 «Отзыв потребительских товаров. Руководство для поставщиков». Однако этот стандарт направлен на все группы продукции без установления специфики. Новый же ГОСТ будет разработан специально для автомобилей.

«Разработка и утверждение такого стандарта являются беспрецедентными в мировой практике, – говорится в сообщении ведомства 9 января. – К настоящему времени Росстандарту удалось создать эффективную систему взаимодействия с автопроизводителями. Теперь нам предстоит повысить эффективность механизмов, в том числе точечных, по доведению информации об отзывах до автовладельцев».

С 1 ноября 2019 года на сайте Росстандарта заработал открытый интерактивный поиск, с помощью которого можно по VIN-номеру машины определить, попадает ли она под отзыв. Для заинтересованных организаций в открытом доступе также есть весь реестр отозванных транспортных средств. Он обновляется автоматически.





В 2020 году Росстандарт намерен также создать сервис личного кабинета для производителей и поставщиков транспортных средств. «Автопроизводители получат единый инструмент для информирования Росстандарта и автовладельцев о новых отзывных кампаниях, а также для отчетности о ходе реализации программ по устранению неисправностей», – отмечают в ведомстве.

Всего за 2019 год в России было отозвано 649 594 транспортных средства. А с 2015 года, когда Росстандарт начал развивать механизмы отзыва автомобилей, – уже более 3,5 миллионов машин.