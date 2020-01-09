Завершено строительство второй очереди голландского квартала «Янила»

ГК «Ленстройтрест»

Три корпуса второй очереди квартала «Янила», возводимого ГК «Ленстройтрест» в микрорайоне Янино, получили заключение о соответствии (ЗОС) от Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области.

В ближайшее время они будут введены в эксплуатацию.

Корпуса общей площадью 21,8 тыс. кв. м представляют собой разноэтажные здания высотой от шести до тринадцати этажей. Жилая площадь домов – 14,9 тыс. кв. м, общее количество квартир – 357. В одном из корпусов также расположены встроенные помещения площадью 255 кв. м.

Квартиры будут сдаваться в нескольких вариантах отделки на выбор: черновая, чистовая отделка от застройщика и индивидуальный дизайн-проект жилого пространства, разработанный благодаря онлайн-сервису «М2» на основе VR-технологий. С его помощью покупатели могут выбрать материалы, рассчитать смету и заказать ремонт квартиры. Стоимость отделки начинается от 11 000 рублей за кв. м и зависит от выбранных материалов. В эту сумму входят доставка товаров для ремонта и вывоз строительного мусора. На текущий момент сервис сотрудничает с 58 поставщиками, в каталоге доступны несколько тысяч товаров от 317 брендов.

Напомним, голландский квартал «Янила» является крупным проектом комплексной застройки, рассчитанным на проживание около 9000 человек. Его реализация осуществляется поэтапно. Первая очередь заселена. С вводом в эксплуатацию указанных выше корпусов завершится реализация второй очереди квартала. Она состоит из семи жилых домов, в четырех из которых уже живут люди. В составе проекта также построен детский сад на 105 воспитанников, активно возводится школа на 825 учеников. Продолжается строительство домов третьей очереди.

На территории квартала расположены зоны с уличными тренажерами, столы для пинг-понга, велосипедные дорожки, скейтпарк, баскетбольная площадка и футбольное поле, на котором в зимний период заливают каток. Есть выделенная площадка для выгула и дрессировки собак. Также в квартале разбита центральная площадь, где регулярно проходят праздники, концерты, фестивали и другие массовые мероприятия.

Справка о ГК «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive/