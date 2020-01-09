Посетители ярмарки на Манежной съели 10 тонн колбасок и прочитали 8 тысяч стихотворений

Итоги главной петербургской Рождественской ярмарки, что на Манежной площади, исчисляются тоннами, тысячами и миллионами. Подсчитаны не только покупки, но и стихи.

Как сообщили «Фонтанке» 9 января в пресс-службе Центра контроля качества, с 12 декабря ярмарку посетили более двух миллионов человек – это почти половина населения Петербурга. Больше всего гостей было на каникулах: 1,3 миллиона за 8 дней.

Особой популярностью у петербуржцев и туристов пользовались патио. Посетители съели более 10 тонн колбасок, хот-догов и гамбургеров, около 85 тонн картошки и других гарниров, а выпили 28 тысяч литров безалкогольного глинтвейна и около 100 тысяч литров чая и кофе. Продавцам из девяти российских регионов удалось продать более 5 тысяч ёлочных игрушек и около 11 тысяч подарков и сувениров, а также свыше 12 тонн мясной и рыбной деликатесной продукции, более 3 тонн сыра и около 15 тонн конфет и кондитерских изделий.

Дед Мороз на ярмарке выслушал от детей 8 тысяч стихотворений и получил заказы на исполнение 17 тысяч новогодних пожеланий от взрослых и малышей. Большим спросом пользуются бесплатные карусели, каток на Кленовой улице и Дом ремёсел.





Ярмарка продолжит работу до 13 января. В воскресенье, 12 января, пройдет заключительный гала-концерт.





