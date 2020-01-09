Финляндия за год выдала петербуржцам почти 650 тысяч виз, из них 99% - многократные

Число виз, выданных в 2019 году Генеральным консульством Финляндии в Петербурге, выросло в сравнении с прошлым годом на 19%. При этом проблем с дополнительными бумагами, которые теперь требуют для подтверждения целей поездки и финансовой состоятельности, не возникло. Об этом "Фонтанке" сообщили в дипмиссии 9 января.

"В январе – декабре 2019 года было принято к рассмотрению более 647 тысяч заявлений на визу, из выданных виз более 99% – многократные. Очевидно, что большинство заявителей получают положительное решение о выдаче, количество отказов, как и прежде, составляет менее 1%", – рассказали в отделе культуры и прессы Генконсульства, отметив, что новые требования к пакету документов не отразились на числе отказов.

"Изменение прошло гладко, и у россиян не возникло затруднений с предоставлением дополнительных подтверждающих документов", – заверили в дипмиссии.

Ещё одно важное нововведение вступит в силу 2 февраля 2020 года. Заявление можно будет подать за шесть месяцев до предполагаемой поездки, а тем, кто использовал двухлетнюю визу без нарушений, будут выдавать пятилетний шенген.



