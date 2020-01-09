Где я? Зачем всё это? Как жить дальше после новогодних праздников

Елка в помойке, подарки распакованы, в кошельке и на душе пусто. Впереди целый год напряженной работы. «Фонтанка» рассказывает, как осознать себя в обыденности после длинных выходных.

Новый год – это не только ожидание чуда, но и «большой понедельник»: с 1 января люди обычно обещают себе начать новую жизнь, бросить пить, похудеть, начать заниматься спортом. Когда наступает пора реализовать все эти планы, то дают о себе знать послепраздничная хандра и депрессия. Главный совет психологов – не бросаться сразу с места в карьер. Растянуть решение сложных и трудоемких задач во времени, дать организму время на адаптацию.

Как понять, что у меня послепраздничный синдром?

В первую очередь это ощущение разочарования, опустошенности. Вы физически ощущаете, что праздники закончились и наступили серые будни. Если вы не можете настроить себя на рабочий ритм и продолжаете спать на ходу, испытываете необъяснимые приступы тоски, не можете выкинуть из головы новогодние траты и набранные за праздничным столом килограммы, то вы точно в группе риска.

Как идти на работу?





Психологи рекомендуют входить в привычный рабочий ритм постепенно. Адаптация займет от трех до десяти дней, во время которых нужно отказаться от попыток проделать всю работу в кратчайшие сроки, не задерживаться в офисе допоздна, не браться за новые проекты и не взваливать на себя дополнительные обязанности.

Возвращение в офис можно начать с общения с коллегами, обсуждения с ними приятных моментов прошедших праздников: переживая эти мгновения заново, вы зарядитесь хорошим настроением. Первые дни лучше провести за разбором бумаг и электронной почты, решением какие-то текущих несрочных задач. Лучше даже составить план на несколько дней или недель вперед и двигаться от простых дел к сложным. А в течение дня рекомендуется делать регулярные перерывы и небольшие разминки.

Где взять приятные эмоции?

В ближайшие выходные порадуйте себя обновкой (в магазинах как раз скидки), ароматической ванной, вкусным ужином. Можно запланировать встречу с друзьями, выезд на природу или поход в театр и кино. Но тоже без фанатизма.

«Вы никому ничего не должны. Ни салатов, ни причесок, ни дорогих сюрпризов. Спросите: а что я хочу? Смотреть салют в толпе? Кино под одеялом? Ехать к родителям или быть с любимым? Играть в настольные игры или в нарядном платье пойти в клуб? Пусть традиция «делать что хочу» станет постоянной в 2020 году. Дарите подарки себе», – отметила психолог Влада Попутаровская.

Как начать выполнять планы на год?

Начните с малого. Сделайте генеральную уборку в квартире, разберите новогоднюю елку и уберите мишуру в коробку. Подумайте о будущем.





«У нас в семье традиция — писать себе письма в будущее, перечитывать прошлогодние письма и делать семейную карту желаний на год, включать в неё путешествия и совместные обучения», – рассказала психолог Евгения Немкова.

Составьте план на 2020 год. Хотите поменять квартиру? Представьте, какая там мебель, шторы, обои. Мечтаете о машине? Посмотрите объявления, почитайте отзывы владельцев, посоветуйтесь с семьей. Хотите в отпуск? Поищите дешевые билеты и отели.

Как нормализовать режим дня?

В праздники люди привыкают ложиться спать глубокой ночью и просыпаться когда захочется. Восемь дней в таком ритме выводят организм из себя – он «бунтует» и не хочет возвращаться к привычным подъемам в 6–7 утра. Это выливается в бессонницу и усталость.

Необходимо дать организму полезную нагрузку. Привести себя в тонус помогут утренняя зарядка, приседания, потягивания, сгибание-разгибание рук, ног и другие простые движения. Эти упражнения повышают тонус мышц и организма в целом.

Как бороться с депрессией?

Природными антидепрессантами считаются бананы, ананасы, яблоки и чёрный шоколад. Расслабиться помогут ванны с морской солью или ароматическими маслами. Еще важно больше пить и дышать свежим воздухом. Можно отказаться от общественного транспорта или автомобиля и пройти часть пути до работы или дома пешком. Это очень взбодрит организм и поможет вернуться к привычному режиму.

Как разбавить рутину?

Жизнь такова, что мы не можем всегда находиться в тех процессах, от которых получаем удовольствие. Нам приходится готовить еду, выносить мусор, заниматься работой для поддержания того образа жизни, к которому мы привыкли. Поэтому нужно сделать их для себя более приятными, рекомендует психолог по тревожным расстройствам Павел Жваренков.

«Выносите мусор? Пока идете – позвоните человеку, с которым будете вести приятную беседу. Собираетесь на работу? Красиво оденьтесь, чтобы вам было хорошо самому. Направились в столовую? Закажите вкусный десерт. Нужно стремиться к тому, чтобы себя постоянно развлекать и радовать. Делать одновременно и процессы, от которых получаете удовольствие, и рутинные вещи», – рассказал специалист.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»