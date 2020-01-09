Слушай сюда! «Яндексу» прочат мобильные амбиции, и у него уже все для этого есть

Бизнес-новость номер один в первый рабочий день 2020 года - «Яндекс» собирается стать сотовым оператором. IT-гигант и так давно работает на телефонном рынке, осваивая самый прибыльный сегмент — b2b.

автор фото Антон Белицкий/Коммерсантъ

Дополнительным драйвером роста для проекта виртуального сотового оператора на технологической базе «Яндекса» и с его внушительной клиентской базой станет долгожданное внедрение электронных sim-карт. О подготовке «Яндексом» плацдарма для создания сотового оператора отраслевые СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщили 9 января. Сама компания это не подтверждает. Между тем сам факт расширения «Яндекса» в потребительский сегмент телеком-рынка давно ожидаем и предсказуем. Уже три года компания развивает проект «Яндекс.Телефония», ориентированный на бизнес-клиентов. По оценкам аналитического агентства «Рустелеком», к сегодняшнему дню у компании около 20 тысяч клиентов, а выручка может оцениваться в 500 млн рублей.

Примечательно, что «Яндекс» не выступает непосредственным актором на рынке связи. Под маркой «Яндекс.Телефония» услуги оказывает независимое (по крайней мере внешне) от него АО «Сансим» (учреждалось предпринимателями Ириной Черток и Юрием Морозовым, но кому теперь принадлежит — СПАРК не раскрывает). Именно эта компания располагает номерной емкостью в 56 регионах России. Бремя строительства местных сетей и предъявление их контролирующим органам для согласования — тоже на ней. Без этого не получить нумерацию. Соответственно, у нее и лицензии на оказание услуг связи. Такая конструкция позволяет избежать IT-гиганту возни с бюрократическими процедурами. На стороне «Яндекса» — дорогостоящая платформа и клиентская база, отмечает глава «Рустелекома» Юрий Брюквин.

Возможность предоставлять корпоративным клиентам услуги в рамках концепции Fixed Mobile Convergence, то есть полный пакет, включая фиксированную офисную связь и мобильные услуги для сотрудников, — уже есть у всех российских сотовых операторов, и это, пожалуй, может стать действительно интересным направлением развития телекоммуникационных амбиций «Яндекса».

Чтобы быть виртуальным сотовым оператором, тоже надо получать лицензию и, по крайней мере формально, предъявить регулятору свои региональные сети. Но в этом случае сети уже построены сотовыми операторами. К слову, у «Сансим» лицензия на MNVO получена еще в 2017 году. Так что, по сути, у «Яндекса» нет вообще ни одного препятствия, чтобы начать продавать свои sim-карты хоть завтра.





На сегодняшний день, по данным сайта Роскомнадзора, в стране действует 88 лицензий на MNVO, или, как их изящно называет регулятор, «услуги подвижной радиотелефонной связи при использовании бизнес-модели виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи». Самая свежая лицензия — у «Газпром связи», но пока что это своего рода вещь в себе: на сайте этой 100%-ной «дочки» «Газпрома» есть следы предоставления услуг сотовой связи, но как их получить — для человека со стороны вообще непонятно. Еще один относительный новичок среди заметных игроков — «ВТБ мобайл» — начал работать с конца 2019 года и пока действует только в Петербурге и Москве.

Общее число абонентов виртуальных операторов в России на конец 2019 года составляло около 10 млн человек против 7 млн в 2018 году, отмечает Юрий Брюквин из «Рустелекома». Примерно половина абонентов — у Yota, 100%-ной «дочки» «Мегафона». Другие удачные проекты – МГТС (это актив МТС) и «Ростелеком», который работает на дружественной сети Tele2. Число их клиентов измеряется сотнями тысяч, более точные данные не раскрываются.

Мощный тренд последних лет — появление виртуальных операторов в рамках расширения экосистем крупных банков. Самым успешным принято считать «Тинькофф мобайл» (до 800 тыс. абонентов), сильны позиции и у «Сбермобайл», а вот ВТБ пока в роли поздно стартовавшего и догоняющего игрока.

В успешности «бизнес-модели виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи» успели разочароваться довольно крупные игроки, пытавшиеся монетизировать огромные армии своих клиентов и поклонников. Уже канули в лету VK Mobile, закрывшийся, несмотря на включенную в стоимость связи музыкальную подписку, кешбэк за покупки во «ВКонтакте» и стикеры в подарок, а также «Зенит мобайл», так и не сумевший донести до футбольных болельщиков ценность сине-бело-голубой связи. Зато весной 2019 года появился «Спартак мобайл» — тоже история не для всех, но на то виртуальные операторы и нишевый продукт.

Один из самых старых российских виртуальных операторов, действовавший с 2008 года, – «А-мобайл», совместный проект МТС и сети магазинов «Ашан». На сайте «Ашана» услуги брендированной связи все еще представлены, но на самом деле с 2016 года проект уже не действует. Другими крупными торговыми сетями такая инициатива также поддержана не была.

Денис Кусков, глава аналитического агентства TelecomDaily, считает, что более низкие тарифы на связь у виртуальных операторов — это миф. Как правило, демпинговать и делать цены ниже, чем у «донорского» сотового оператора, никто не решается. И хотя у тех же «банковских» MNVO клиенты могут говорить о «бесплатной» связи в обмен на пользование финансовыми услугами, как правило, средний чек и у них все же не ниже рынка. «У MNVO среднемесячный доход с одного клиента такой же, как и у традиционных операторов, — 320–380 рублей», — уверен Денис Кусков. Таким образом, годовая выручка со всех 10 млн абонентов к концу 2019 года могла составлять 45 млрд рублей. Именно на такого размера «пирог» сейчас замахивается «Яндекс».

Разумеется, в короткое время ему не получить особо заметных долей. Почти все аналитики в один голос говорят о преимуществах развития в первую очередь IT-экосистемы. «Скорее всего, они смогут встроить MNVO в структуру своих услуг: карты, музыка, такси, предлагая скидочные программы. Но даже несмотря на то, что «Яндекс» — лидер интернет-сервисов в России, набрать значительный объем абонентов будет нелегко».





Юрию Брюквину разговоры про какие-то особые условия, которые будет иметь на рынке сотовой связи «Яндекс» за счет своей экосистемы, кажутся не более чем пиаром. «Другое дело, что у них очень широкие возможности в онлайне. Так что, когда sim-карту можно будет получать по воздуху (esim), они всерьез смогут побороться за рынок, причем даже в сегменте b2b», — говорит эксперт, напоминая про довольно заметные успехи компании на рынке облачной телефонии.

В принципе, esim уже частично внедряются в России, с прошлого года в некоторых регионах их начал продавать Tele2 в рамках теста, и руководство оператора говорило, что число проданных таким образом подключений исчисляется тысячами. Виртуальный оператор Easy4 (также работает в сетях Tele2) также в конце года отчитался о получении разрешения от ФСБ на работу с esim и уже ведет переговоры о подключении к системе СОРМ (для обеспечения оперативно-разыскных мероприятий). Однако пока процесс тормозится, и окончательная легализация электронных sim-карт — вопрос хоть и ближайшего, но все же будущего.

Денис Лебедев,

«Фонтанка.ру»