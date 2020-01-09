«Столько грязи за последний месяц – моя психика не выдержала». Владелец франшизы Spar на Северо-Западе официально объявил об уходе с рынка

Собственник компании «Интерторг» Мушвиг Абдуллаев рассказал «Фонтанке», из-за чего накопил долги перед поставщиками и как предлагает им вернуть деньги. Разговор состоялся по переписке, так как в ходе личной беседы c корреспондентом Галиной Боярковой владелец «Интерторга» побоялся расплакаться.

автор фото Алексей Романов/Коммерсантъ

В проблемах сети виновато слишком активное развитие, воровство сотрудников, снижение покупательской способности и продовольственное эмбарго, считает предприниматель. Другие региональные сети, по мнению Абдуллаева, вскоре могут разделить судьбу Spar и «Семьи», но знамя борьбы с засильем федеральных сетей должны перехватить сами производители, которым нужно развивать свою розницу.

– Накануне Нового года большинство магазинов Spar и «Семья» были закрыты, а на портале «Федресурс» появилось сообщение о намерении ликвидировать управляющую компанию «Интерторг». Это уход с рынка или бизнес возродится – под новым юрлицом «Спар СПб»?

– Наша 15-летняя история на этом закончится, к сожалению. Я больше не буду заниматься магазинами. «Спар СПб» будет ликвидировано. Столько грязи за последний месяц – моя психика не выдержала.

Если словами «Басты», то это звучит так: "Погибать, Галя, не страшно, страшно так жить. Мы тут дома, Галя, но почему-то дом стал чужим. Эх, правда, Галя, в том, что есть правда из лжи. Мы забыты Богом, Галя, мы тут никому не нужны".





Магазины наши перейдут разным конкурентам. Думаю, народу всё равно, куда ходить – в Spar или «Пятерочку» с «Магнитом». И вообще, я думаю, останутся 3–4 игрока на рынке. Это Х5, «Магнит», «Лента», «Дикси». Остальные, типа «Реалъ», «Сезон», «Верный», «О`Кей», вымрут или продадутся конкурентам, что я им и советую.

– Ваши сотрудники жалуются, что не могут получить расчет в полном объеме, к защите их интересов подключилась полиция. Какова ситуация на данный момент? Получит ли деньги аутсорсинговый персонал, который формально в компании не работал?

– С компаниями, которые нам оказывают услуги по представлению персонала, мы сегодня рассчитываемся окончательно. То есть оставшуюся часть за декабрь гасим. Со своими [сотрудниками] мы рассчитываемся согласно срокам выплат по закону. По налогам тоже нет никакой задолженности. Мы прекрасно понимаем, что заработную плату и налоги надо в первую очередь оплачивать.

– Погасили ли вы кредит перед Сбербанком и каковы перспективы оплаты задолженности перед поставщиками? В картотеке арбитража исков уже на 5,5 млрд рублей.

– Кредит Сбербанка обеспечен залогом недвижимости. Если удастся продать переуступку прав аренды, то эти деньги пойдут на оплату поставщикам. У нас единственный и самый главный актив, что осталось, – это магазины.

– Можете сказать, с кем конкретно вы договорились и по какому числу объектов? Х5 уже не может открывать новые точки из-за антимонопольных ограничений. У «Магнита» все же другой формат.

– Не могу пока. Со временем увидите. Поставщикам я бы рекомендовал в счет долга брать магазины и продавать свою и чужую продукцию. Как «Мираторг», «Великолукский мясокомбинат», «Лосево» и т. д. Заодно не дали бы доминировать федералам.





– Интересная модель. Вы им предлагали такой вариант? Есть такие, кто согласился на предложение?

– Сами не предлагали.

– Но все же как так вышло, что такие огромные долги перед поставщиками накопились? Судя по отчетности, прибыль у компании была, проходимость магазинов была хорошая. Есть у вас понимание, где и в какой момент что-то пошло не так? Виноваты девелоперские проекты, слишком активная экспансия, конкуренция со стороны федеральных сетей?

– Первая причина – это экспансия в северные регионы и в Москву. Они всегда были убыточными. Интенсивное развитие в Питере и Ленобласти. Открытие каждого магазина стоит 20–40 млн. Начиная с 2014 года мы открыли и закрыли более 300 магазинов. А после санкций и эмбарго покупательская способность населения сильно упала, хотя по ТВ говорят обратное, но это факт. Плюс воровство в регионах и со стороны закупщиков с подачи поставщиков. Девелоперские проекты не такие уж масштабные, как вы пишете. Всего на это потрачено было 1,1 млрд рублей. А на открытие магазинов и покупку «Нетто» – больше 10 млрд рублей.

– Вы сказали, что не будете больше заниматься магазинами. А чем будете, если не секрет?

– Пойду менеджером к кому-нибудь или бухгалтером. Я же по специальности бухгалтер.

– Накануне Нового года сотрудники полиции сняли вас с рейса в Дубай, чтобы посоветовать расплатиться с сотрудниками. Вы в итоге улетели?

– Улетел, конечно.

– Но вернулись?

– Конечно.

Беседовала Галина Бояркова

«Фонтанка.ру»

Справка: ТД «Интерторг» – один из старейших и крупнейших продуктовых ретейлеров в Петербурге. Компания, созданная в 2003 году, по данным СПАРК, принадлежит зарегистрированной в Монако «Сосьете Сивиль Партикульер Интер Солюшнз» (99%) и Мушвигу Абдуллаеву (1%), который считается основным бенефициаром компании. Именно он вместе с братом Мушвигом, занимающим должность генерального директора «Интерторга», считается основным бенефициаром компании. По оценке петербургского УФАС, доля «Интерторга» на продовольственном рынке Петербурга составляет 10,36%. В 2018 году компания заработала 73,9 млрд рублей, что на 1% меньше по сравнению с предыдущим периодом. При этом прибыль упала на 28%, до 721,5 млн рублей.

В 2019 году ретейлер столкнулся с финансовыми сложностями: долги перед поставщиками и банком, по оценкам участников рынка, достигли 15 млрд рублей. Когда контрагенты начали останавливать поставки, компания начала закрывать магазины. Одновременно было создано новое юрлицо «Спар СПб», на которое ретейлер пытается переоформить договоры аренды и поставок. Также руководство пыталось договорится о реструктуризации кредита в Сбербанке и не исключало прихода новых инвесторов.

В конце декабря 2019 года большинство магазинов Spar и «Семья» были закрыты одним днем. Сотрудники жаловались на потерянные трудовые и удержание части выплат. Проблемой заинтересовались правоохранительные органы. Основатель сети Мушвиг Абдуллаев вечером 31 декабря вместо вылета в Дубай был вынужден отправиться в полицию Московского района. Там ему настоятельно рекомендовали расплатиться по долгам вместо празднования Нового года.