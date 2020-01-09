В Иране до сих пор остаются российские туристы. Медведев поручил принять меры для их безопасности
Несколько десятков россиян могут оставаться в исламской республике. Чаще всего это индивидуальные путешественники и члены небольших туристических групп.
«В каникулярный период их число [российских туристов] могло достигать сотни человек как максимум, однако подавляющее большинство из них уже вернулось в Россию, считают специалисты туррынка. Таким образом, в настоящий момент на территории Ирана могут находиться не более 3-4 десятков туристов из РФ как возможный максимум», – сообщает 9 января издание «Вестник АТОР» со ссылкой на опрос участников рынка.
Туристы из России в Иране — это чаще всего индивидуальные путешественники или посещающие республику в составе «корпоративных мини-групп».
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил оценить целесообразность полетов в регионе и принять меры для безопасности россиян, находящихся в Иране. Федеральное агентство воздушного транспорта, в свою очередь, призвало российские авиакомпании не использовать воздушное пространство Ирака и Ирана. Ростуризм рекомендовал путешественникам учитывать сложившуюся ситуацию.
В 2016 году Россия и Иран подписали программу совместных действий по развитию туризма. В частности, исламская республика позиционировалась как место, которое «располагает возможностями по организации пляжного отдыха». Несмотря на эти усилия, число российских туристов в этой стране остается небольшим. Так, за первые три квартала прошлого года в Иран въехало почти 17 тысяч граждан РФ.
Справка:
Резкое обострение военной обстановки в регионе произошло после того, как генерал Касем Сулеймани, командующий иранским спецподразделением «Аль-Кудс», был убит 3 января в Багдаде в результате авиаудара США, нанесенного по приказу президента страны Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала. Ночью 8 января Иран выпустил более десяти ракет по нескольким объектам в Ираке, где расквартированы американские военные, в том числе по авиабазе Эйн-аль-Асад и аэродрому в Эрбиле. Погибли более 80 человек – не американцы, а иракские граждане, которые находились на базе. Также парламент Ирана принял законопроект, которым предлагается признать армию США и Пентагон террористическими организациями. После обстрела военных баз 8 января президент США выступил с заявлением об усилении санкций в отношении Ирана.
На этом фоне в минувшее воскресенье через несколько минут после вылета из Тегерана потерпел крушение украинский «Боинг-737». Все 176 пассажиров и членов экипажа погибли. По официальным данным иранских властей, самолёт потерпел крушение, так как «столкнулся с технической проблемой вскоре после взлета». В настоящее время российские гражданские воздушные суда изменили маршруты и облетают воздушное пространство Ирана.