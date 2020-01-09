В Иране до сих пор остаются российские туристы. Медведев поручил принять меры для их безопасности

Несколько десятков россиян могут оставаться в исламской республике. Чаще всего это индивидуальные путешественники и члены небольших туристических групп.

«В каникулярный период их число [российских туристов] могло достигать сотни человек как максимум, однако подавляющее большинство из них уже вернулось в Россию, считают специалисты туррынка. Таким образом, в настоящий момент на территории Ирана могут находиться не более 3-4 десятков туристов из РФ как возможный максимум», – сообщает 9 января издание «Вестник АТОР» со ссылкой на опрос участников рынка.









Туристы из России в Иране — это чаще всего индивидуальные путешественники или посещающие республику в составе «корпоративных мини-групп».

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил оценить целесообразность полетов в регионе и принять меры для безопасности россиян, находящихся в Иране. Федеральное агентство воздушного транспорта, в свою очередь, призвало российские авиакомпании не использовать воздушное пространство Ирака и Ирана. Ростуризм рекомендовал путешественникам учитывать сложившуюся ситуацию.





В 2016 году Россия и Иран подписали программу совместных действий по развитию туризма. В частности, исламская республика позиционировалась как место, которое «располагает возможностями по организации пляжного отдыха». Несмотря на эти усилия, число российских туристов в этой стране остается небольшим. Так, за первые три квартала прошлого года в Иран въехало почти 17 тысяч граждан РФ.