Отдохнули. На каникулах в Петербурге и области поймали 170 пьяных водителей, и почти сотня отказались «дунуть в трубочку»

С 1 по 8 января 2020 года на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области сотрудники ГИБДД зафиксировали более 9 тысяч нарушений ПДД и задержали несколько сотен водителей подшофе. Подавляющее большинство нарушений совершали автомобилисты, но и пешеходы успели отличиться.

Как сообщает 9 января Управление ГИБДД по городу и области, за долгие праздничные выходные инспекторы ДПС в Петербурге и Ленобласти поймали 170 водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения. А за отказ пройти медосвидетельствование оформили 91 водителя. Годом ранее инспекторы задержали за новогодние праздники 108 пьяных водителей.

Всего с 1 по 8 января на петербургских и областных дорогах было выявлено 9423 нарушения ПДД, 8494 из них совершили водители, а 929 нарушений допустили пешеходы. Это на 3 тысячи нарушений больше, чем год назад.





Также сотрудники полиции задержали четырех человек, находившихся в федеральном розыске, и 434 человека, совершивших административные правонарушения.

Ранее Госавтоинспекция подвела аварийные итоги каникул. За прошедшие дни нового года в Петербурге и области произошло 1924 ДТП. В авариях погибли 22 человека и пострадали 186.